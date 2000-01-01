27.04 20:22 MIGnews.com

Тайны корейского двора

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В апреле этого года резко обострилась ситуация на территории достаточно отдаленного от Израиля Корейского полуострова.Однако же мы, израильтяне, не считаем себя вправе игнорировать “корейский кризис”, который в случае своего драматического развития, может существенно повлиять на общемировую ситуацию, а значит — и на ситуацию в Израиле.“Сюжетная канва” конфликта строится на серьезном пока что политическом противостоянии американской администрации и молодого лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который ускоренными темпами ведет подготовку к созданию ракетно-ядерного потенциала, способного напрямую угрожать территории США.Тем не менее, ожидаемых многими очередных ядерных испытаний в КНДР, которые, как намекали корейские власти, должны были состояться 15 апреля, в день главного национального праздника Северной Кореи — “Дня Солнца” (так в КНДР называют день рождения основателя и… формального лидера государства Ким Чен Ира), по неизвестной причине — не было. Вместо них, провели весьма неудачные ракетные испытания (межконтинентальная баллистическая ракета взорвалась сразу после взлета). Следует отметить, что северокорейские деятели в своих высказываниях изящно подменили словосочетание «ядерные испытания», проведение которых спровоцирует немедленную военную реакцию США, на — «ракетные испытания», о которых в подобном ключе Белый дом пока умалчивает.Примечательны и другие детали сегодняшней северокорейской действительности, свидетельствующие о том, до какой степени серьезно в Северной Корее относятся к угрозам США. По приказу Ким Чен Ына эвакуированы 600 тысяч (!) жителей Пхеньяна.Мы, разумеется, не знаем и не можем знать, какими сведениями располагают американская и прочие западные разведки об истинных намерениях северокорейского лидера относительно США и о реальной готовности Ким Чен Ына на осуществление своих угроз.Сегодня у Америки — колоссальный арсенал ядерных, термоядерных и нейтронных зарядов разной мощности, небольшой части которого вполне достаточно, чтобы дотла сжечь “Страну чучхе”.При этом уже сейчас четко просматривается, что Америка явно не станет, подобно Израилю, руководствоваться идиотическим принципом “паритетности”. Если возникнет РЕАЛЬНАЯ “неконвенциональная” боевая ситуация — США без колебаний просто сбросят на Северную Корею от 3-х до 5-ти мощных ядерных бомб, после чего от этой страны физически ничего не останется. Непосредственный эффект самих ядерных взрывов, последующая радиоактивность… У КНДР не будет никаких шансов на выживание.Все эти соображения дают повод думать, что речь, возможно, идет о большой проблеме, но все же — не об атомной войне, которая в данном случае равнозначна для северокорейского лидера самоубийству: шанса при такой войне на его личное выживание просто нет. При массированном ядерном ударе по Северной Корее вождю КНДР никакие бункеры — не помогут...С другой стороны, не совсем ясно, зачем Ким Чен Ын, что называется, лезет на рожон. До некоторой степени его действия понятны: лидер КНДР хочет любой ценой достичь стратегического ядерного паритета с США. То есть — добиться такого уровня оснащения ракетно-ядерным вооружением, когда КНДР попросту побояться трогать.Однако надо понимать, что, в отличие от одержимого идеей-фикс (уничтожить Израиль) Ирана, чья атомная бомба, если она появится, будет опасна сама по себе — у Северной Кореи подобной идеи нет. Она “лишь” хочет, чтобы к ней “не совались”. Подобно тому, как в годы холодной войны (начиная примерно с 1950 года), был достигнут ядерный паритет между СССР и США.Возвращаясь к событиям вокруг Северной Кореи, отметим, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну должна очень нравиться данная “схема”, позволяющая, в случае своей успешной реализации, осуществить в отношении Южной Кореи то, что советским лидерам так и не удалось реализовать в Западной Европе. Для этого надо сначала добиться паритета с Америкой (которая, как известно, если ее “не трогать” — не очень активно лезет в чужие конфликты). А затем, приставив ядерное дуло к виску США — забрать “только” Южную Корею.Стратегическую схему действий северокорейского лидера таким образом можно свести к формуле — “ядерный паритет с США, плюс Южная Корея”.При всем безумии этого плана, шансы на его успешное осуществление Северной Кореей — отнюдь не “нулевые”. В настоящий момент мы оценили бы их примерно в 20%. А через несколько лет, вполне возможно, они увеличатся и до 50% (и даже более того).В связи с этим, у президента США Трампа, есть, практически, два варианта. Он может, либо активно действовать уже сейчас и коренным образом решить проблему. Либо — пассивно выжидать, надеясь на чудо и на то, что “все как-нибудь само уляжется”.Что-то нам подсказывает, что выбор президента Трампа будет склоняться к рассмотрению варианта активных действий, что прояснится уже в ближайшее время. При этом мы говорим здесь не о применении США неконвенционального оружия, но — об активизации всего комплекса “обычных вооружений”, включая и кибернетическую составляющую.