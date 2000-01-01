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flickr 27.04 13:24   MIGnews.com

Меркель "сожалеет" о решении Нетаниягу отменить встречу

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что было "прискорбно", что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в знак протеста против его встречи с спорной группой "Breaking the Silence".

"Мы считаем, что в демократической стране должно быть возможными встречаться с критикующими неправительственными организациями, и это не должно приводить к таким последствиям", - заявил журналистам представитель канцлера Штеффен Зайберт.

Он добавил, что в прошлом канцлер встречался с группами гражданского общества при посещении Израиля.

Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовелы сообщила Радио Армии, что речь идет не о гражданском обществе, а о таких, как "Breaking the Silence".

Израиль дал понять Габриэлю еще до его прибытия, что такие встречи неприемлемы.

"Наши друзья не могут наносить Израилю вред ", - сказала Хотовли, добавив, что это "красная линия", которую нельзя пересечь.

Министерство иностранных дел в последние года пытался объяснить это иностранным правительствам, но Израиль только недавно перевел вопрос с заднего плана на передний план, отметила политик.

"Breaking the Silence" - это организация, которая распространяет ложь и наносит вред солдатам, которые служат стране, пытаясь превратить их в военных преступников, продолжила Хотовели.

"Я не готова к тому, чтобы мои братья, мой муж и все окружающие люди оказались под такой угрозой", - сказала она.

Израильские солдаты сражаются в двух сражениях: против Хамаса и против таких организаций, подчеркнула Хотовели.

Габриэль провел закрытую дверную встречу в Герцлии с "Breaking the Silence" во вторник вечером.

"Гражданское общество не будет поддаваться давлению. Мы будем выступать против несправедливости оккупации, пока она не останется в прошлом", - говорится в заявлении группы.

Ранее в тот же день Нетаниягу объяснил, что он избрал новую политику, посредством которой он больше не будет встречаться в Израиле с прибывшими высокопоставленными лицами, которые в ту же поездку встречались с группами, которые клевещут на израильских солдат.

"Наши солдаты - основа нашего существования. Они охраняют нас, и мы защитим их", - заявил премьер-министр.
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