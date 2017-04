27.04 13:24 MIGnews.com

Меркель "сожалеет" о решении Нетаниягу отменить встречу

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что было "прискорбно", что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в знак протеста против его встречи с спорной группой "Breaking the Silence"."Мы считаем, что в демократической стране должно быть возможными встречаться с критикующими неправительственными организациями, и это не должно приводить к таким последствиям", - заявил журналистам представитель канцлера Штеффен Зайберт.Он добавил, что в прошлом канцлер встречался с группами гражданского общества при посещении Израиля.Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовелы сообщила Радио Армии, что речь идет не о гражданском обществе, а о таких, как "Breaking the Silence".Израиль дал понять Габриэлю еще до его прибытия, что такие встречи неприемлемы."Наши друзья не могут наносить Израилю вред ", - сказала Хотовли, добавив, что это "красная линия", которую нельзя пересечь.Министерство иностранных дел в последние года пытался объяснить это иностранным правительствам, но Израиль только недавно перевел вопрос с заднего плана на передний план, отметила политик."Breaking the Silence" - это организация, которая распространяет ложь и наносит вред солдатам, которые служат стране, пытаясь превратить их в военных преступников, продолжила Хотовели."Я не готова к тому, чтобы мои братья, мой муж и все окружающие люди оказались под такой угрозой", - сказала она.Израильские солдаты сражаются в двух сражениях: против Хамаса и против таких организаций, подчеркнула Хотовели.Габриэль провел закрытую дверную встречу в Герцлии с "Breaking the Silence" во вторник вечером."Гражданское общество не будет поддаваться давлению. Мы будем выступать против несправедливости оккупации, пока она не останется в прошлом", - говорится в заявлении группы.Ранее в тот же день Нетаниягу объяснил, что он избрал новую политику, посредством которой он больше не будет встречаться в Израиле с прибывшими высокопоставленными лицами, которые в ту же поездку встречались с группами, которые клевещут на израильских солдат."Наши солдаты - основа нашего существования. Они охраняют нас, и мы защитим их", - заявил премьер-министр.