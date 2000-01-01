Венесуэла выходит из Организации американских государств
Глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес сообщил, что страна начинает процедуру выхода из состава Организации американских государств, так как не собирается мириться с нарушениями норм этого блока, передает ТАСС.
Родригес сказал, что Венесуэла начинает процедуру выхода ради своего будущего, так как у нее "есть достоинство, независимость, суверенитет". Процесс займет около двух лет.
Всего в организацию входят 35 государств американского континента. Штаб-квартира находится в Вашингтоне.
Сейчас в Венесуэле постоянно проходят антиправительственные акции, во время которых сторонники и противники президента часто устраивают беспорядки. Также акции нередко заканчиваются потасовками с полицией. В беспорядках погибли более 25 человек, сотни были задержаны полицией.