Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Венесуэла выходит из Организации американских государств 27.04 19:21   MIGnews.com

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес сообщил, что страна начинает процедуру выхода из состава Организации американских государств, так как не собирается мириться с нарушениями норм этого блока, передает ТАСС.

Родригес сказал, что Венесуэла начинает процедуру выхода ради своего будущего, так как у нее "есть достоинство, независимость, суверенитет". Процесс займет около двух лет.

Всего в организацию входят 35 государств американского континента. Штаб-квартира находится в Вашингтоне.

Сейчас в Венесуэле постоянно проходят антиправительственные акции, во время которых сторонники и противники президента часто устраивают беспорядки. Также акции нередко заканчиваются потасовками с полицией. В беспорядках погибли более 25 человек, сотни были задержаны полицией.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:51
Около половины евреев мира живет в Израиле
19:13
Дамаск:самолеты из Ирана приземлились за пару часов до атаки
18:38
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска
18:25
Кац: Вытеснение Ирана из Сирии - общий интерес Израиля и США
18:16
Лондон: возле парламента задержан вооруженный ножами мужчина
17:53
Париж: сотни школьников протестуют против Макрона и Ле Пен
17:34
МИД Ирана: к Трампу нельзя относиться серьезно
16:21
Израиль: Торговым сетям запретят умничать
16:13
Офицер бундесвера планировал теракт
15:55
Корабль ЧФ "Лиман" затонул в Черном море
15:37
Россия может поставить Сирии системы ПРО Бук-3
15:20
Премьер-министр Сербии созвал экстренное заседание
14:57
Во Франции прогремел взрыв и вспыхнул пожар в Макдоналдсе
14:55
Меркель посоветовала британцам не обольщаться насчет Brexit
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus