27.04 12:49 MIGnews.com

Китай "поддерживает" готовность США к переговорам о КНДР

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Китай заявил в четверг, 27 апреля, что поддерживает то, что Соединенные Штаты открыты для урегулирования напряженности вокруг Северной Кореи на переговорах.Представитель министерства иностранных дел Гэн Шуан сделал комментарий на очередном информационном брифинге в Пекине.Ранее администрация Трампа заявила, что стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи направлена на то, чтобы оказать давление на Пхеньян и вынудить его свернуть свои ядерные и баллистические ракетные программы путем ужесточения санкций. Вашингтон отметил, что он открыт для переговоров.Заявление было опубликовано госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джимом Маттисом и директором Национальной разведки Деном Коатсом.