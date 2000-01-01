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Китай `поддерживает` готовность США к переговорам о КНДР | Фото: Thinkstock27.04 12:49   MIGnews.com

Китай "поддерживает" готовность США к переговорам о КНДР

Китай заявил в четверг, 27 апреля, что поддерживает то, что Соединенные Штаты открыты для урегулирования напряженности вокруг Северной Кореи на переговорах.

Представитель министерства иностранных дел Гэн Шуан сделал комментарий на очередном информационном брифинге в Пекине.

Ранее администрация Трампа заявила, что стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи направлена на то, чтобы оказать давление на Пхеньян и вынудить его свернуть свои ядерные и баллистические ракетные программы путем ужесточения санкций. Вашингтон отметил, что он открыт для переговоров.

Заявление было опубликовано госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джимом Маттисом и директором Национальной разведки Деном Коатсом.
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