27.04 12:05 MIGnews.com

Сирия подтвердила израильский удар по аэропорту Дамаска

التلفزيون السوري: تعرض موقع عسكري قرب مطار #دمشق لعدوان إسرائيلي بصواريخhttps://t.co/PqhQ7hEbsl pic.twitter.com/wJpVbg396O — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) April 27, 2017

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Сирийский военный источник подтвердил в интервью сирийскому агентству новостей, что Израиль атаковал несколько военных позиций в районе Дамаска.По словам источника, несколько ракет были выпущены с израильской территории, в результате чего произошла серия взрывов.Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщает, что в результате атаки загорелись несколько цистерн с топливом и начался пожар.