27.04 12:05 MIGnews.com
Сирия подтвердила израильский удар по аэропорту Дамаска
Сирийский военный источник подтвердил в интервью сирийскому агентству новостей, что Израиль атаковал несколько военных позиций в районе Дамаска.
По словам источника, несколько ракет были выпущены с израильской территории, в результате чего произошла серия взрывов.
Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщает, что в результате атаки загорелись несколько цистерн с топливом и начался пожар.
Поделиться
Все по теме
Комментарии