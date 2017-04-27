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Сирия подтвердила израильский удар по аэропорту Дамаска 27.04 12:05   MIGnews.com

Сирия подтвердила израильский удар по аэропорту Дамаска

Сирийский военный источник подтвердил в интервью сирийскому агентству новостей, что Израиль атаковал несколько военных позиций в районе Дамаска.

По словам источника, несколько ракет были выпущены с израильской территории, в результате чего произошла серия взрывов.

Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщает, что в результате атаки загорелись несколько цистерн с топливом и начался пожар.



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