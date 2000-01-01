27.04 11:48 MIGnews.com

В Турции отстранили более 9000 сотрудников полиции

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Турецкие власти отстранили 9 103 сотрудника полиции, как сообщила телекомпания CNN Turk, в рамках расследования предполагаемых связей со священником, скрывающимся в США, который, по словам Анкары, организовал неудавшуюся попытку государственного переворота в июле прошлого года.В период после неудавшегося переворота власти арестовали 40 000 человек и уволили или отстранили 120 000 человек широкого круга профессий, включая солдат, полицейских, учителей и государственных служащих, из-за их предполагаемых связей с террористическими группировками.Ранее в среду, 26 апреля, более 1000 человек были задержаны в ходе полицейской "чистке" в 72 провинциях по всей стране.