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27.04 11:48   MIGnews.com

В Турции отстранили более 9000 сотрудников полиции

Турецкие власти отстранили 9 103 сотрудника полиции, как сообщила телекомпания CNN Turk, в рамках расследования предполагаемых связей со священником, скрывающимся в США, который, по словам Анкары, организовал неудавшуюся попытку государственного переворота в июле прошлого года.

В период после неудавшегося переворота власти арестовали 40 000 человек и уволили или отстранили 120 000 человек широкого круга профессий, включая солдат, полицейских, учителей и государственных служащих, из-за их предполагаемых связей с террористическими группировками.

Ранее в среду, 26 апреля, более 1000 человек были задержаны в ходе полицейской "чистке" в 72 провинциях по всей стране.
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