27.03 09:33 MIGnews.com

Сара Нетаниягу отказалась от очной ставки с Хефецем

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Комментатор второго канала израильского ТВ Моше Ниссенбаум рассказал в прямом эфире об “очной ставке” супруги премьер-министра Сары Нетаниягу с государственными свидетелями Шлом Фильбером и Ниром Хефецем.Премьер-министр немедленно отреагировал в facebook: “Это - еще один пример фейк ньюз. Самодовольные комментаторы вроде Моше Ниссенбаума рассказывают об очных ставках с государственными свидетелями - нечто, что никогда не случалось. Они продолжают лгать - каждый вечер”.