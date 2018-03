27.03 09:09 MIGnews.com

Джереми Корбин – евреям: я не поддерживаю антисемитизм

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин ответил на обвинения лидеров еврейских общин Великобритании в "потакательстве антисемитам". Политик написал письмо, которое было адресовано еврейским организациям The Board of Deputies of British Jews и Jewish Leadership Council.Лидеры организаций получили письмо после того, как они в открытую обратились к политику, заявив, что Корбин "не в состоянии серьезно противостоять антисемитизму, потому что настолько идеологически зациклен на крайне левом мировоззрении, что инстинктивно враждебно относится к мейнстримным еврейским общинам".В письме Корбина говорится, что необходимо более глубокое понимание того, что представляет собой антисемитизм в Лейбористской партии."Иногда это зло принимает хорошо знакомую нам форму – пример, мурал в восточной части Лондона из-за которого и возникли споры. Идея о том, что еврейские банкиры и капиталисты эксплуатируют работников во всем мире, является старой антисемитской теорией заговора", - пишет лидер лейбористов."Это было давно, и корректнее можно описать как "социализм дураков". Мне жаль, что я не так досконально изучил этот рисунок, прежде чем поддержать идею художника в 2012 году", - поясняет Корбин.Также лидер лейбористов признал, что в его существуют антисемитские настроения, однако это не является частью ее идеологии.Он заверил, что не поддерживает антисемитов, и пообещал бороться со случаями антисемитизма внутри партии."Мы признаем, что антисемитизм проявляется в "карманах" Лейбористской партии, причиняя боль и еврейской общине и нашей партии, и всей стране. Я искренне сожалею об этом", - резюмировал Корбин.