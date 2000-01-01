114 дипломатов РФ вернутся на Родину, - вердикт 22 стран
В понедельник, 27 марта, 22 государства заявили о высылке дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля". Сообщается, что окончательно решение о выдворении приняли 16 стран ЕС, а еще США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина.
Германия высылает четырех российских дипломатов, Франция тоже четырех, Италия - 2, Нидерланды - 2, Дания - 2, Испания - 2, Швеция - 1, Финляндия - 1, Венгрия - 1. Чехия - 3, а Польша - 4 дипломатов. Еще 1 дипломата выдворяет Хорватия, а еще 1 - Румыния.
Литва готова выслать – 3 российских дипломатов. Латвия решилась выслать второго секретаря посольства РФ, а Эстония - атташе посольства РФ по обороне, пишет Интерфакс.
В общей сложности, с территории европейских государств высылаются 33 российских дипломата.
Как известно, АП США Дональда Трампа решилась вслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. При этом представитель госдепа Хизер Нойерт отметила, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки.
Канада анонсировала высылку 4 дипломатов РФ. Еще о высылке 2 объявили в МИД Албании, 1 - в МИД Норвегии и еще од1ного - в МИД Македонии.
Украинский гарант сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.
Вместе с дипломатами, которых высылают из стран ЕС, иностранные государства заявили о выдворении 114 российских дипломатов. Следует отметить, что ранее британские власти выслали 23 российских дипломата.
С учетом мер Лондона, зарубежные государства заявили о выдворении 137 российских дипломатов.
Власти Ирландии, только говорили о намерении рассмотреть возможность высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.