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Сауды грозят Ирану возмездием 27.03 07:53   MIGnews.com

Сауды грозят Ирану возмездием

Военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, угрожает Ирану возмездием после того, как хуситские повстанцы из Йемена массово обстреляли территорию суннитского королевство. Об этом сообщает агентство AFP.

Сауды заявили, что за атакой стоит их главный региональный соперник – Иран. Доказательством этого является экспертиза обломков баллистических ракет.

Представитель коалиции заявил, что они были доставлены в Йемен из Ирана.

Саудовские войска заявили, что в воскресенье они перехватили семь ракет, в том числе над столицей Эр-Рияд, в смертельной эскалации, которая совпала с третьей годовщиной вступления коалиции в Йемен.

"Мы оставляем за собой право реагировать на действия Ирана в нужное время и в нужном месте", - резюмировал Турки аль - Малки.

Напомним, 25 марта хуситы массово обстреляли территорию Саудовской Аравии.
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