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Эдельштейн объявит бойкот Дню независимости из-за Биби | Фото: Амос Бен Гершом, GPO28.03 07:10   MIGnews.com

Эдельштейн объявит бойкот Дню независимости из-за Биби

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн предупредил организаторов торжественного зажжения факела по случаю 70-ой годовщины независимости Еврейского государства, что в том случае, если на нем выступит премьер-министр Биньямин Нетаниягу, он сам объявит бойкот и не допустит участие ни одного парламентария.

Напомним, что 1951 года сложилась традиция, что самым высокопоставленным представителем правительства на церемонии Йом а-Ацмаут был председатель парламента. Несмотря на то, что День независимости считается самым важным государственным праздником, ни президент, ни премьер на нем не выступают.

Однако министр культуры и спорта Мири Регев сообщил оргкомитету праздника, что в этом году, учитывая 70-летний юбилей, Биньямин Нетаниягу выступит на мероприятии.

Комментируя угрозы Эдельштейна, Регев заявила, что спикер Кнессета "превратил событие государственного масштаба в возможность саморекламы".

"Мне кажется, что впервые в истории Израиля министр культуры пытается навредить церемонии, которая всегда оставалась чистым и красивым проявлением единства народа Израиля", - ответил на ее обвинения Юлий Эдельштейн.
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