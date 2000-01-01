28.03 07:10 MIGnews.com

Эдельштейн объявит бойкот Дню независимости из-за Биби

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн предупредил организаторов торжественного зажжения факела по случаю 70-ой годовщины независимости Еврейского государства, что в том случае, если на нем выступит премьер-министр Биньямин Нетаниягу, он сам объявит бойкот и не допустит участие ни одного парламентария.Напомним, что 1951 года сложилась традиция, что самым высокопоставленным представителем правительства на церемонии Йом а-Ацмаут был председатель парламента. Несмотря на то, что День независимости считается самым важным государственным праздником, ни президент, ни премьер на нем не выступают.Однако министр культуры и спорта Мири Регев сообщил оргкомитету праздника, что в этом году, учитывая 70-летний юбилей, Биньямин Нетаниягу выступит на мероприятии.Комментируя угрозы Эдельштейна, Регев заявила, что спикер Кнессета "превратил событие государственного масштаба в возможность саморекламы"."Мне кажется, что впервые в истории Израиля министр культуры пытается навредить церемонии, которая всегда оставалась чистым и красивым проявлением единства народа Израиля", - ответил на ее обвинения Юлий Эдельштейн.