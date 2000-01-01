27.03 20:53 MIGnews.com

В ООН согласились рассмотреть жалобу Пучдемона на Испанию

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Комитет по правам человека ООН согласился рассмотреть жалобу бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона о нарушении его политических прав в Испании.В жалобе Пучдемон обвиняет испанское правительство в нарушении Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах. Также политик-беглец считает, что королевство нарушило право на свободу осуществления политических шагов и международное право, воспрепятствовав выдвижению его кандидатуры на выборах главы женералитета в парламенте.Теперь Испании необходимо в течение шести месяцев предоставить свои аргументы по этому делу, говорится в документе комитета ООН. В нем также указывается, что Пучдемон сам должен выбрать меры наказания отношении Мадрида в случае, если его жалоба будет одобрена.При этом правительство Испании заявило, что подобными вопросами должен заниматься суд, а не ООН, но в тоже время согласилось дать объяснения по поводу ситуации с Пучдемоном."Мы это сделаем, объясним, что этот господин скрылся от правосудия, чтобы избежать ответственности. Но я напомню, что эту ситуацию должны разрешать суды", - заявил официальный представитель испанского правительства, министр культуры страны Иньиго Мендес де Виго на пресс-конференции в Мадриде.Министр также добавил, что объявление в розыск Пучдемона и арест других политиков не связаны с их идеями, а с тем, что они своими действиями пошли против законодательства Испании, отметив, что никто не может выше закона."Всех их предупредили об их преступных действиях и что они будут иметь последствия. Поэтому они не могут представлять себя как жертвы", - заключил де Виго.23 марта Верховный суд Испании предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с проведением в автономии незаконного референдума о независимости, и почти половине из них инкриминировал организацию восстания. В настоящее время девять политиков находятся за решеткой в мадридских тюрьмах, остальные подались в бега. Кроме того, суд выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании. В их число входит Карлес Пучдемон, которое задержали накануне, 25 марта, в Германии.