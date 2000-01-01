Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Скриншот с видео 27.03 20:53   MIGnews.com

В ООН согласились рассмотреть жалобу Пучдемона на Испанию

Комитет по правам человека ООН согласился рассмотреть жалобу бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона о нарушении его политических прав в Испании.

В жалобе Пучдемон обвиняет испанское правительство в нарушении Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах. Также политик-беглец считает, что королевство нарушило право на свободу осуществления политических шагов и международное право, воспрепятствовав выдвижению его кандидатуры на выборах главы женералитета в парламенте.

Теперь Испании необходимо в течение шести месяцев предоставить свои аргументы по этому делу, говорится в документе комитета ООН. В нем также указывается, что Пучдемон сам должен выбрать меры наказания отношении Мадрида в случае, если его жалоба будет одобрена.

При этом правительство Испании заявило, что подобными вопросами должен заниматься суд, а не ООН, но в тоже время согласилось дать объяснения по поводу ситуации с Пучдемоном.

"Мы это сделаем, объясним, что этот господин скрылся от правосудия, чтобы избежать ответственности. Но я напомню, что эту ситуацию должны разрешать суды", - заявил официальный представитель испанского правительства, министр культуры страны Иньиго Мендес де Виго на пресс-конференции в Мадриде.

Министр также добавил, что объявление в розыск Пучдемона и арест других политиков не связаны с их идеями, а с тем, что они своими действиями пошли против законодательства Испании, отметив, что никто не может выше закона.

"Всех их предупредили об их преступных действиях и что они будут иметь последствия. Поэтому они не могут представлять себя как жертвы", - заключил де Виго.

23 марта Верховный суд Испании предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с проведением в автономии незаконного референдума о независимости, и почти половине из них инкриминировал организацию восстания. В настоящее время девять политиков находятся за решеткой в мадридских тюрьмах, остальные подались в бега. Кроме того, суд выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании. В их число входит Карлес Пучдемон, которое задержали накануне, 25 марта, в Германии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:48
Женщина судится с мужем, проигравшим их сына в карты
20:17
Кройф покидает Израиль
20:11
Израильские хакеры не вмешивались в выборы президента
20:02
СМИ: Ким Чен Ын выехал из Пекина
19:47
СК показал последствия пожара в "Зимней вишне"
19:45
Видео: вооруженные террористы гуляют возле киббуца
19:18
Гендиректор "Зимней Вишни" назвала подозреваемых в пожаре
19:13
3 из 5 израильтян согласны, что СМИ враждебны к Нетаниягу
18:50
ОЗХО исследует вещество, которым отравили Скрипаля
18:39
Госконтролер просит Нетаниягу отчитаться о пропавшем солдате
18:16
МИД Германии призывает палестинцев "не сжигать мосты"
18:13
Китай запретил арабские надписи на товарах
17:50
Мэр Парижа созывает митинг в память об убитой еврейке
17:16
Вице-губернатор Кузбасса стал на колени перед кемеровцами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus