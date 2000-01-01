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27.03 20:02   MIGnews.com

СМИ: Ким Чен Ын выехал из Пекина

Бронированный поезд, в котором мог находиться лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выехал из Пекина, сообщает Associated Press.

Как пишет информагентство, в районе пекинского вокзала дежурила полиция, а сама станция был временно закрыта для пассажиров, в то время как северокорейская делегация во главе с Ким Чен Ыном направлялась к вокзалу на черном лимузине без номеров и в сопровождении китайской полиции на мотоциклах.




Однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что председатель КНДР мог тайно приехать в Пекин на бронированном поезде своего отца.
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