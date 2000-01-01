СМИ: Ким Чен Ын выехал из Пекина

Бронированный поезд, в котором мог находиться лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выехал из Пекина, сообщает Associated Press.
Как пишет информагентство, в районе пекинского вокзала дежурила полиция, а сама станция был временно закрыта для пассажиров, в то время как северокорейская делегация во главе с Ким Чен Ыном направлялась к вокзалу на черном лимузине без номеров и в сопровождении китайской полиции на мотоциклах.
Rumor circling in Beijing that Kim Jong Un is in town to smooth relations with Xi Jinping before summit with Trump. pic.twitter.com/Yrii9CbOYr