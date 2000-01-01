27.03 19:13 MIGnews.com

3 из 5 израильтян согласны, что СМИ враждебны к Нетаниягу

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Прав ли израильский премьер-министр, заявляя о враждебности к нему со стороны СМИ? Опрос института "Маагар Мохот" показал, что именно так считают большинство израильтян.Исследование, проведенное для конференции по цифровой журналистике Digit Conference, которая 9 апреля пройдет в Междисциплинарном центре в Герцлии, демонстрирует то, что 58% жителей страны согласились с тем, что журналисты враждебно относятся к Биньямину Нетаниягу.При этом почти половина респондентов считает, что это отношение в различной степени влияет на расследования, которые ведутся в отношении главы правительства: 19% сказали о "большом" влиянии и 28% - об "определенном" влиянии. При этом лишь 12% израильтян считают, что публикации в СМИ никоим образом не влияют на следователей."Очевидно, что, по мнению общественности, израильская пресса не должна и не может быть посвящена исключительно расследованиям в отношении премьер-министра. Но актуальность и влияние СМИ будут определяться исключительно доверием к мотивации СМИ и доброй воле журналистов" - , утверждает глава Digit Conference Рой Кац.