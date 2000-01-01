Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Госконтролер просит Нетаниягу отчитаться о пропавшем солдате 27.03 18:39   MIGnews.com

Госконтролер просит Нетаниягу отчитаться о пропавшем солдате

Государственный контролер Израиля Йосеф Шапира попросил премьер-министра Биньямина Нетаниягу оперативно отреагировать на запрос об усилиях государства по возвращению останков израильского солдата Адара Голдина, чье тело 3,5 года удерживается группировкой ХАМАС в секторе Газа.

В заявлении омбудсмена говорится о недавней встрече с родственниками убитого в 2014 году военнослужащего ЦАХАЛ. Семья Голдин передала Шапире "подробный документ, касательно решения государством вопроса о возвращении лейтенанта Адара Голдина в Израиль".

Не став углубляться в подробности о том, что именно требовали родные солдата, госконтролер сообщил, что написал Нетаниягу письмо, в котором поручил ему ответить на претензии семьи Голдин.

На основании ответа, полученного от премьер-министра, Йосеф Шапира сделает соответствующие выводы о том, как правительство именно решает данный вопрос.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:17
Кройф покидает Израиль
20:11
Израильские хакеры не вмешивались в выборы президента
20:02
СМИ: Ким Чен Ын выехал из Пекина
19:47
СК показал последствия пожара в "Зимней вишне"
19:45
Видео: вооруженные террористы гуляют возле киббуца
19:18
Гендиректор "Зимней Вишни" назвала подозреваемых в пожаре
19:13
3 из 5 израильтян согласны, что СМИ враждебны к Нетаниягу
18:50
ОЗХО исследует вещество, которым отравили Скрипаля
18:16
МИД Германии призывает палестинцев "не сжигать мосты"
18:13
Китай запретил арабские надписи на товарах
17:50
Мэр Парижа созывает митинг в память об убитой еврейке
17:16
Вице-губернатор Кузбасса стал на колени перед кемеровцами
17:10
28 марта объявлено Днем траура по погибшим в Кемерово
16:55
Израильтянку вытолкнули из самолета без трапа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus