Госконтролер просит Нетаниягу отчитаться о пропавшем солдате
Государственный контролер Израиля Йосеф Шапира попросил премьер-министра Биньямина Нетаниягу оперативно отреагировать на запрос об усилиях государства по возвращению останков израильского солдата Адара Голдина, чье тело 3,5 года удерживается группировкой ХАМАС в секторе Газа.
В заявлении омбудсмена говорится о недавней встрече с родственниками убитого в 2014 году военнослужащего ЦАХАЛ. Семья Голдин передала Шапире "подробный документ, касательно решения государством вопроса о возвращении лейтенанта Адара Голдина в Израиль".
Не став углубляться в подробности о том, что именно требовали родные солдата, госконтролер сообщил, что написал Нетаниягу письмо, в котором поручил ему ответить на претензии семьи Голдин.
На основании ответа, полученного от премьер-министра, Йосеф Шапира сделает соответствующие выводы о том, как правительство именно решает данный вопрос.