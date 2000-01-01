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МИД Германии призывает палестинцев `не сжигать мосты` | Фото: Verbraucherzentrale Bundesverband/Flickr27.03 18:16   MIGnews.com

МИД Германии призывает палестинцев "не сжигать мосты"

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал палестинцев "не сжигать мосты", ссылаясь на недавнее ухудшение отношений председателем Палестинской администрации Махмуда Аббаса с США.

Напомним, что 25 марта он прибыл в Израиль с первым официальным ближневосточным визитом. Министр встретился как с израильским, так и с палестинским руководством.

На встрече в Рамалле Маас заверил в приверженности нового правительства Германии урегулированию палестино-израильского конфликта по формуле "двух государств". Кроме того, министр подчеркнул сделанный Соединенными Штатами вклад в примирение с Израилем, отметив, что без США любые мирные усилия будут "трудными".
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