МИД Германии призывает палестинцев "не сжигать мосты"
Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал палестинцев "не сжигать мосты", ссылаясь на недавнее ухудшение отношений председателем Палестинской администрации Махмуда Аббаса с США.
Напомним, что 25 марта он прибыл в Израиль с первым официальным ближневосточным визитом. Министр встретился как с израильским, так и с палестинским руководством.
На встрече в Рамалле Маас заверил в приверженности нового правительства Германии урегулированию палестино-израильского конфликта по формуле "двух государств". Кроме того, министр подчеркнул сделанный Соединенными Штатами вклад в примирение с Израилем, отметив, что без США любые мирные усилия будут "трудными".