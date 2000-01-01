27.03 18:16 MIGnews.com

МИД Германии призывает палестинцев "не сжигать мосты"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал палестинцев "не сжигать мосты", ссылаясь на недавнее ухудшение отношений председателем Палестинской администрации Махмуда Аббаса с США.Напомним, что 25 марта он прибыл в Израиль с первым официальным ближневосточным визитом. Министр встретился как с израильским, так и с палестинским руководством.На встрече в Рамалле Маас заверил в приверженности нового правительства Германии урегулированию палестино-израильского конфликта по формуле "двух государств". Кроме того, министр подчеркнул сделанный Соединенными Штатами вклад в примирение с Израилем, отметив, что без США любые мирные усилия будут "трудными".