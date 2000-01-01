Израильскую компанию обвиняют во вмешательстве в выборы

Выступая перед членами цифровой комиссии британского парламента, Кристофер Уайли обвинил Black Cube во взломе электронной почты президента Нигерии Мохаммада Бухари, с целью получения доступа к его медицинской документации и частной переписке. Таким образом, соперники Бухари на выборах в 2015 году хотели найти на него какой-нибудь компромат. Видимо, данная задача потерпела провал, так как именно этот кандидат победил.
Корреспондент телерадиовещательной компании Израиля "Кан" Амихай Штайн опроверг это, приведя комментарий Black Cube, где утверждают, что "никогда не работали ни с одной компанией", а его коллега из JPost Лахав Харков привела аналогичное заявление материнской компании Cambridge Analytica, SCL.
Стоит отметить, что Black Cube и раньше оказывалась в центре скандала. В прошлом году опальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн нанял ее, чтобы собрать информацию о выступающих против него актрисах и журналистах.
Помимо этого, по его словам, канадская фирма AIQ разработала для Cambridge Analytica программного обеспечения для сбора информации об избирателях Республиканской партии США.