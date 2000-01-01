Депортирует ли Израиль российских дипломатов?

Во время российского присутствия в соседней с Израилем Сирии Еврейское государство должно преследовать свои личные, а не чужие интересы. Так министр строительства Йоав Галант прокомментировал возможность того, что Иерусалим может по примеру западных стран выдворить российских дипломатов из-за отравления в Британии агента Сергея Скрипаля и его дочери.
Отвечая на вопрос газеты The Jerusalem Post, глава израильского Минстроя ответил, что по ряду причин Кремль не рассматривает Израиль в качестве врага.
"Прежде всего, из-за общности определенности идей и интересов. Во-вторых, из-за более миллиона российских репатриантов в Израиле, к которым российское правительство относится как к собственным гражданам – это и старики, и ветераны. И в-третьих, мы должны помнить, что такое пропорции и что такое расстояния", - ответил он на брифинге, организованном НГО The Israel Project 27 марта.
И хотя Израиль должен вести себя как часть западного мира, он также должен гордиться, что, по словам Галанта, "мы можем вести переговоры, общаться и жить бок о бок с русскими".
"Вот что мы делаем", - продолжил он, добавив, что до сих пор Израиль очень осторожно и удачно маневрировал в ситуации, когда "русские здесь".
Министр добавил, что вопрос высылки российских дипломатов военно-политическим кабинетом пока что не обсуждался.
Стоит отметить, что в израильском МИДе эту возможность никак не комментируют.