27.03 15:11 MIGnews.com

Что думает Кахлон о Лапиде

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Журналистам второго канала израильского ТВ была слита информация о закрытом заседании фракции Кулану.Выступая на ней министр финансов Моше Кахлон заявил: “Медиа идет рука об руку с оппозицией: мы дали пенсионерам 7 миллиардов - и об этом промелькнула какая-то короткая “молния” одной строчкой в интернете. Обратите внимание на это лицемерие”.Кахлон также охарактеризовал деятельность своего предшественника на посту министра финансов, лидера Еш Атид Яира Лапида.Кахлон сказал: “Все что он может - это критиковать. Он ничего не сделал, будучи на посту министра финансов - ни относительно зарплат менеджеров банков, ни относительно нужд пожилых людей, ни относительно жилищной проблемы. Он всегда находит что критиковать. Когда мы ограничили зарплату директоров банков в 2,5 миллиона шекелей в год он спросил - а почему не 2,4? А сам то он где был, когда в его каденцию директора получали по семь миллионов? Пожилым не дали ни гроша. При предыдущем министре финансов государство купило шесть квартир для социального жилья. Кто нас критикует - партия купившая шесть квартир?”Кахлон отмел предсказания опросов общественного мнения о том, что получит 5-7 мандатов на выборах: “Мы - единственная социальная партия. Авода давно сошла с этой дороги, Лапид ведет себя как министр иностранных дел в теневом правительстве, и Ликуд, конечно же, не будет делать ударения на социальных проблемах. Кулану - социальная партия, и мы видим это в действиях каждого ее депутата”.