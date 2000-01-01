27.03 14:47 MIGnews.com
Дело Скрипаля: РФ требует представить все материалы
Россия требует от Великобритании представить все материалы по делу об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 27 марта. В кулуарах Synergy Women Forum в Москве, она заявила журналистам:
"Мы требуем от Великобритании предоставить всю имеющуюся информацию по данному делу".
В начале марта в Солсбери были отравлены веществом А234 Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Кремль в причастности к инциденту, который произошел 4 марта.
Россия категорически отвергла все обвинения.
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