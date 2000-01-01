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flickr/Brixit Lorenzo de la Fuente27.03 13:50   MIGnews.com

Евреи Германии боятся антисемитской травли в школах

Еврейская община Германии призвала школы следить за травлей учеников против своих сверстников еврейской национальности. В общине заявили, что опасаются нового всплеска антисемитской травли на детских площадках.

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер заявил, что учителя и школьники должны иметь возможность сообщать об "антисемитских нападках или других актах насилия без бюрократических препятствий, чтобы получить более четкое представление о происходящем".

Поводом для опасений еврейской общины стал инцидент в школе, о котором рассказали СМИ. На этой неделе стало известно, в берлинской школе еврейскую девочку оскорбляли мусульманские дети-иммигранты "потому, что она не верит в Аллаха".

Кроме того, ученица также получала угрозы о расправе.

Этот инцидент, рассказанный отцом девочки в газете Berliner Zeitung, и вызвал опасения по поводу возрождения антисемитизма в Германии более семи десятилетий после Холокоста.
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