27.03 12:34 MIGnews.com

"Сауды предлагали Асаду деньги за разрыв связей с Ираном"

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Саудовская Аравия предлагала Сирии сотни миллиардов долларов в обмен на разрыв отношений с Ираном. Об этом заявил лидер ливанской террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла.Об этом сообщает новостной сайт "Аль-Ахбар" со ссылкой на заявление Насраллы.По его словам, данное предложение от Саудов поступало дважды, и, по-видимому, президент Сирии Башар Асад отказался от него.В частности, суннитское королевство предлагало Дамаску финансовую помощь "на восстановление пострадавшей от войны Сирии".Также Сауды пообещали "прекратить финансирование террористов", которые воют на стороне противников режима.Лидер "Хизбаллы" также заявил, что Эр-Рияд и Вашингтон используют "грязные" средства для вмешательства в парламентские выборы в Ливане, которые намечены на 6 мая.