Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Сауды предлагали Асаду деньги за разрыв связей с Ираном` 27.03 12:34   MIGnews.com

"Сауды предлагали Асаду деньги за разрыв связей с Ираном"

Саудовская Аравия предлагала Сирии сотни миллиардов долларов в обмен на разрыв отношений с Ираном. Об этом заявил лидер ливанской террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла.

Об этом сообщает новостной сайт "Аль-Ахбар" со ссылкой на заявление Насраллы.

По его словам, данное предложение от Саудов поступало дважды, и, по-видимому, президент Сирии Башар Асад отказался от него.

В частности, суннитское королевство предлагало Дамаску финансовую помощь "на восстановление пострадавшей от войны Сирии".

Также Сауды пообещали "прекратить финансирование террористов", которые воют на стороне противников режима.

Лидер "Хизбаллы" также заявил, что Эр-Рияд и Вашингтон используют "грязные" средства для вмешательства в парламентские выборы в Ливане, которые намечены на 6 мая.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:50
Евреи Германии боятся антисемитской травли в школах
13:40
"Инфильтрация из Газы - недопустимый инцидент"
13:30
Отставка Тулеева не будет обсуждаться на фоне трагедии
13:16
Видео: задержание террористов в Цеелим
12:08
Сотни нелегалов из ПА задержали в Израиле
11:47
На границе с Газой задержаны террористы с ножами и гранатами
11:36
Экс-главы Моссада предупреждают о кризисе с руководством
11:25
СМИ пишут о гибели 41 ребенка в Кемерово
11:18
Сторонники Пучдемона блокируют дороги
11:01
Эксперты назвали сильнейшие страны мира будущего
10:38
Подозрение на инфильтрацию в Израиль террористов из Газы
10:32
ООН требует компенсаций от Израиля
10:20
Париж: еврейка знала убившего ее мусульманина с 7 лет
09:39
Хакер, укравший $1 млрд арестован в Испании
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus