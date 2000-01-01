27.03 12:34 MIGnews.com
"Сауды предлагали Асаду деньги за разрыв связей с Ираном"
Саудовская Аравия предлагала Сирии сотни миллиардов долларов в обмен на разрыв отношений с Ираном. Об этом заявил лидер ливанской террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла.
Об этом сообщает новостной сайт "Аль-Ахбар" со ссылкой на заявление Насраллы.
По его словам, данное предложение от Саудов поступало дважды, и, по-видимому, президент Сирии Башар Асад отказался от него.
В частности, суннитское королевство предлагало Дамаску финансовую помощь "на восстановление пострадавшей от войны Сирии".
Также Сауды пообещали "прекратить финансирование террористов", которые воют на стороне противников режима.
Лидер "Хизбаллы" также заявил, что Эр-Рияд и Вашингтон используют "грязные" средства для вмешательства в парламентские выборы в Ливане, которые намечены на 6 мая.
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