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Новая Зеландия искала российских разведчиков - не нашла 28.03 02:23   MIGnews.com

Новая Зеландия искала российских разведчиков - не нашла

Новозеландский премьер Джасинда Ардерн в интервью госрадио сообщила, что ее правительство не может выслать дипломатов РФ, которые ведут незадекларированную разведывательную деятельность.

По словам чиновника, в ее стране их просто нет.

Ардерн утверждает, что была осуществлена проверка, благодаря которой стало известно, что в стране нет неофициальных российских разведчиков, а если бы они были, тогда их бы выслали.

Премьер-министр не удивлена, что Новая Зеландия не числится в списке первоочередных целей агентов РФ, пишет TJournal.

Напомним Mignews сообщал, в понедельник, 27 марта, 22 государства заявили о высылке дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля". Сообщается, что окончательно решение о выдворении приняли 16 стран ЕС, а еще США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина.
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