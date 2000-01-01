28.03 02:23 MIGnews.com
Новая Зеландия искала российских разведчиков - не нашла
Новозеландский премьер Джасинда Ардерн в интервью госрадио сообщила, что ее правительство не может выслать дипломатов РФ, которые ведут незадекларированную разведывательную деятельность.
По словам чиновника, в ее стране их просто нет.
Ардерн утверждает, что была осуществлена проверка, благодаря которой стало известно, что в стране нет неофициальных российских разведчиков, а если бы они были, тогда их бы выслали.
Премьер-министр не удивлена, что Новая Зеландия не числится в списке первоочередных целей агентов РФ, пишет TJournal
.
Напомним Mignews сообщал, в понедельник, 27 марта, 22 государства заявили о высылке дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля"
. Сообщается, что окончательно решение о выдворении приняли 16 стран ЕС, а еще США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина.
Поделиться
Все по теме
Комментарии