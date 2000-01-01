Грузия в Брюсселе представила Годичную нацпрограмму
В брюссельской штаб-квартире НАТО, прошло заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне зампостпредов, в ходе которого первый замглавы грузинского МИДа Давид Залканиани представил десятую по счету "Годичную нацпрограмму".
В Министерстве иностранных дел Грузии рассказали, госкомиссия по интеграции в НАТО документ поддержала еще 22 марта 2018 года.
Во время встречи союзники выразили поддержку интеграции Грузии в НАТО и одобрили повестку дня реформ "Годичной национальной программой".
Союзники отметили важность последовательного и успешного осуществления реформ. Грузия использует инструменты, приближающие ее к членству в альянсе, пишет Грузия Online.
Залкалинани поблагодарил союзников за поддержку, вклад в усиление обороноспособности страны и помощь в процессе реализации реформ.
Первый замминистра иностранных дел Грузии рассказал представителям стран-членов альянса о тяжелой обстановке на грузинских оккупированных территориях и обстоятельствах убийства гражданина Грузии Арчила Татунашвили.
Естественно, представители обеспокоены в связи с фактами нарушения прав человека на оккупированных территориях и осудили убийство грузинского гражданина. Они зафиксировали твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и относительно политики непризнания.
Еще было отмечено значительнейшее участие Грузии в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.