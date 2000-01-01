27.03 11:36 MIGnews.com
Экс-главы Моссада предупреждают о кризисе с руководством
Шесть бывших руководителей Моссада пожаловались о "критическом состоянии" Израиля в интервью "Едиот Ахронот".
Экс-глава разведслужбы Шабтай Шавит, возглавлявший разведывательное управление с 1989 по 1996 год, заявил:
"Я плохо себя чувствую из-за того, что происходит в стране сегодня. Коррупция настолько глубока, настолько всеобъемлющая, что нет красных линий и табу.. И к этому добавьте - раскол среди народа".
По словам Тамира Пардо (глава Моссада с 2011 по 2016 год – ред.), "проблема связана с ценностями и возникшими трещинами". Он также раскритиковал правительство Нетаниягу, заявив:
"Нам нужно руководство, которое может бороться с кризисами, и к сожалению на сегодня такого [правительства] не существует".
В свою очередь, министр образования Нафтали Беннет заявил, что комментарии экс-руководителей Моссада "необоснованные".
"Это - неправда. Государство в отличном состоянии. Правительство работает во благо страны", - резюмировал Беннет.
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