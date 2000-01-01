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Эксперты назвали сильнейшие страны мира будущего 27.03 11:01   MIGnews.com

Эксперты назвали сильнейшие страны мира будущего

США, Франция, Китай, Индия и Россия будут обладать самыми мощными вооруженными силами на планете к 2030 году. Об этом написал военный эксперт Роберт Фарли в своей статье для The National Interest.

По словам эксперта, Российская Федерация "останется смертоносной силой в 2030 году, но при этом будет иметь серьезные проблемы.

"Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем", - поясняет Фарли.

Автор статьи считает, что одной из проблем также является тот факт, что вооруженные силы РФ застряли между обязательной и контрактной системами службы, что в свою очередь, усугубляется сокращением населения.

Фарли отметил, что лишь Франции из всех стран ЕС удастся сохранить мощные вооруженные силы. В то время Соединенные Штаты к 2030 году сохранят лидирующее положение в военной сфере.

Индия и Китай, по мнению Фарли, в настоящее время уже располагают практически всеми типами вооружений, характеристики которых к 2030 году только улучшатся.
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