27.03 11:01 MIGnews.com

Эксперты назвали сильнейшие страны мира будущего

Поделиться

Все по теме

Комментарии

США, Франция, Китай, Индия и Россия будут обладать самыми мощными вооруженными силами на планете к 2030 году. Об этом написал военный эксперт Роберт Фарли в своей статье для The National Interest.По словам эксперта, Российская Федерация "останется смертоносной силой в 2030 году, но при этом будет иметь серьезные проблемы."Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем", - поясняет Фарли.Автор статьи считает, что одной из проблем также является тот факт, что вооруженные силы РФ застряли между обязательной и контрактной системами службы, что в свою очередь, усугубляется сокращением населения.Фарли отметил, что лишь Франции из всех стран ЕС удастся сохранить мощные вооруженные силы. В то время Соединенные Штаты к 2030 году сохранят лидирующее положение в военной сфере.Индия и Китай, по мнению Фарли, в настоящее время уже располагают практически всеми типами вооружений, характеристики которых к 2030 году только улучшатся.