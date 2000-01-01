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flickr 27.03 10:32   MIGnews.com

ООН требует компенсаций от Израиля

Организация Объединенных Наций потребовала от Израиля выплаты компенсаций за ущерб, нанесенный ЦАХАЛом в Газе во время "Операции Нерушимая скала" в 2014 году.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заместителя представителя генсека ООН Фархан Хак.

В заявлении говорится: "22 марта ООН представила министерству иностранных дел Израиля иск о возмещении убытков, которые понесла организация в 7 инцидентах в 2014 году".

Кроме того ООН потребовала возместить компенсацию семье погибшего сотрудника в одном из инцидентов.

Комиссия по расследованию пришел к выводу, что "инциденты, в которых пострадали помещения ООН были связаны с действиями ЦАХАЛа". Следствие по этому вопросу было завершено еще в феврале 2015 года.

Миссия Израиля в ООН получила иск на сумму $528 725 за ущерб помещений и $64 449 за смерть одного из сотрудников.

ООН решила рассмотреть данный вопрос после того как Израиль заявил, что ХАМАС использует инфраструктуры организации для хранения оружия; а также атакует силы ЦАХАЛа вблизи этих объектов.

Посол Израиля в ООН Дани Данон назвал "неприемлемым" тот факт, что организация требует компенсаций от Еврейского государства, а не от ХАМАСа.

Дипломат отметил, что "вина должна лежать на группировке", которая прячет оружие в инфраструктурах ООН, а также роет террористические туннели под школами.

Данон добавил, что намерен обсудить этот вопрос с высокопоставленными лицами организации и представить позицию Израиля.
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