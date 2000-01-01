27.03 22:12 MIGnews.com
Словакия получила новое правительство
Парламент Словакии проголосовал за состав нового правительства, назначенного премьер-министром Питером Пеллегрини.
Сообщается, что за новый Кабинет министров проголосовал 81 нардеп из 150 депутатов заседающих в словацком законодательном органе.
Так, изменились министр культуры, глава Департамента юстиции и председатель Минздрава. Многие министры остаются с предыдущей администрации Роберта Фицо, пишет
AFP
.
Как известно, прошение об отставке
Фицо подал на фоне политкризиса, разгоревшегося в стране после убийства журналиста Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой
. Он согласился уйти в отставку при условии, что возглавляемая им партия получит право выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.
Ян Кучак занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией. В частности, он обвинял приближенных Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые были связаны с мафией.
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