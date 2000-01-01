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Словакия получила новое правительство 27.03 22:12   MIGnews.com

Словакия получила новое правительство

Парламент Словакии проголосовал за состав нового правительства, назначенного премьер-министром Питером Пеллегрини.

Сообщается, что за новый Кабинет министров проголосовал 81 нардеп из 150 депутатов заседающих в словацком законодательном органе.

Так, изменились министр культуры, глава Департамента юстиции и председатель Минздрава. Многие министры остаются с предыдущей администрации Роберта Фицо, пишет AFP.

Как известно, прошение об отставке Фицо подал на фоне политкризиса, разгоревшегося в стране после убийства журналиста Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой. Он согласился уйти в отставку при условии, что возглавляемая им партия получит право выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.

Ян Кучак занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией. В частности, он обвинял приближенных Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые были связаны с мафией.
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