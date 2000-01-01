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Министр Кац - в эпицентре дела о коррупции в IAI 27.03 08:58   MIGnews.com

Министр Кац - в эпицентре дела о коррупции в IAI

Полиция Израиля разыскивает свидетелей, которые дадут показания против министра социального обеспечения Хаима Каца, который оказался втянут в расследование о коррупции в крупнейшем военном концерне страны Israel Aerospace Industries, так называемое "дело 630".

На допросах некоторые сотрудники корпорации оговорились, что министр причастен к даче взяток и шантажу сотрудников компании, которых принуждал вступать в "Ликуд" под угрозой отказа повышений, роста оклада, а в отдельных случаях - даже увольнений.

Как сообщили на 2-м канале ИТВ, следователи ищут свидетелей причастности Каца среди тех, кто уже проходит по данному делу. Напомним, что на прошлой неделе среди задержанных оказался и его сын Яир, но, очевидно, что он свидетельствовать против отца не станет, поэтому полицейские предложили это одному из руководителей IAI Эли Коэну, пообещав взамен облегчить наказание.

Сам Коэн является главным подозреваемым по коррупционному делу – "он все знал и во всем участвовал", передает 2-й телеканал. На сегодняшний день он остается последним, кто до сих пор находится под стражей. Следствие продлило его задержание еще на 4 дня, тогда как остальных задержанных, включая Яира Каца, освободили в воскресенье, 26 марта.

Около двух недель назад сообщалось, что Кац-старший сам давал показания по "делу 630".
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