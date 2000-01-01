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flickr 27.03 23:37   MIGnews.com

Меркель пригласила дочь Трампа на саммит женской двадцатки

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила дочь американского президента Иванку Трамп на саммит "женской двадцатки", который пройдет в апреле в Берлине, передает Associated Press.

Сообщается, что глава правительства ФРГ лично пригласила Иванку во время своего визита в Вашингтон, и та приняла предложение.

На саммите W20 будут обсуждать проблемы участия женщин в экономических и общественных процессы в странах двадцатки.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп получит собственный кабинет в Белом доме и доступ к секретной информации, хотя и не занимает никакой официальной должности.
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