27.03 23:37 MIGnews.com

Меркель пригласила дочь Трампа на саммит женской двадцатки

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Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила дочь американского президента Иванку Трамп на саммит "женской двадцатки", который пройдет в апреле в Берлине, передает Associated Press.Сообщается, что глава правительства ФРГ лично пригласила Иванку во время своего визита в Вашингтон, и та приняла предложение.На саммите W20 будут обсуждать проблемы участия женщин в экономических и общественных процессы в странах двадцатки.Ранее сообщалось, что Иванка Трамп получит собственный кабинет в Белом доме и доступ к секретной информации, хотя и не занимает никакой официальной должности.