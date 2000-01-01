27.03 07:27 MIGnews.com

Моссад пытался вербовать агентов в французской разведке

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Французская газета Le Monde пишет, что израильская разведывательная служба, “Моссад” пыталась завербовать французских коллег.Газета опубликовала большой материал, основанный на докладе Генерального Директората Внутренней Безопасности (DGSI), в котором сообщается, что две разведывательные службы проводили совместную операцию против Сирии в 2010 году, с целью сбора информации о возможностях этой арабской страны в области оружия массового поражения.Попытки “Моссада” были вскрыты другим шпионским агентством, задачей которого было наблюдение за агентами “Моссада”, следившими за сирийским инженером в Париже, располагавшим знаниями о химическом арсенале Башара Асада и о его баллистической программе. Инженер был связан с дочерью одного из приближенных Асада.Инженер прибыл в Париж после того, как “Моссаду” удалось убедить его в том, что во Франции для него откроются новые безбрежные горизонты в области импорта-экспорта. Агент “Моссада”, представлявшийся итальянским бизнесменом "обеспечил" инженеру контракты и “консультации” - одновременно получая от него интересующую разведку информацию о подрядчиках, субподрядчиках и посредниках во Франции, связанных с сирийской оружейной программой.Информация, полученная израильтянами была передана немцам и французам, что привело к замораживанию в 2011 году активов Сирийского Центра Стратегических Исследований, в котором велась разработка химического оружия.Согласно докладу в ходе совместной работы у агентов “Моссада” возникли тесные связи с французскими шпионами, и они попытались их завербовать с помощью дорогих подарков и денег.Один из агентов DGSI побывал на ужине в шабат у шефа “Моссада” в Париже, “Д.К.”. После этого он с семьей летал в Дубаи, а оттуда - в Иерусалим, чтобы встретиться там с израильскими агентами. Он доложил об этом своим вышестоящим начальникам.DGSI подала формальный протест, после чего последовала перетряска службы, уход агентов с занимаемых должностей, и возвращение в Израиль ряда сотрудников израильского посольства в Париже, включая “Д.К.”.