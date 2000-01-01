27.03 21:50 MIGnews.com

Партия Меркель побеждает на региональных выборах в Германии

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Консерваторы получили большинство голосов избирателей на парламентских выборах в западногерманской земле Саарланд в воскресенье - хороший знак поддержки канцлера Германии Ангелы Меркель, которая примет участие в сентябрьском национальном голосовании.Христианские демократы получили 40,5 % голосов, по сравнению с 30 % в поддержку социал-демократов, согласно данным опроса общественного мнения, опубликованным Infratest Dimap общественного вещателя ARD.Саарланд в основном является католической землей, граничащей с Люксембургом и Францией с население в 1 млн. жителей и 800 000 избирателями. Теперь земля управляется коалицией ХДС и СПД, как и национальное правительство.61-летний Мартин Шульц выступает против Меркель в качестве члена СДПГ на национальных выборах 24 сентября. В январе экс-президент Европейского парламента возглавил партию.Голосование в Саарланде стало первым из трех региональных выборов весной этого года.В опросе DeutschlandTrend, опубликованном в пятницу, избиратели отдают предпочтение Шульцу (45 %) по сравнению с Меркель (36%). В прошлом месяце Шульц получил 40 % голосов избирателей, а Меркель - 34 %.62-летняя Меркель была впервые избрана в 2005 году.