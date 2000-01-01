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Исраэль Кац встретил пассажиров первого рейса CATHAY PACIFIC 28.03 05:20   MIGnews.com

Исраэль Кац встретил пассажиров первого рейса CATHAY PACIFIC

Первый самолет компании CATHAY PACIFIC совершил посадку в аэропорту имени Бен-Гуриона. Прямой рейс этого авиаперевозчика из Гонконга в Израиль открывает данную авиалинию для конкуренции для других компаний.

Министр транспорта Исраэль Кац лично встретил пассажиров первого рейса CATHAY PACIFIC. "Это праздничный день для израильской авиации. Теперь небо открывается и на Восток. Посредством этой авиалинии израильтяне могут путешествовать за границу по доступным ценам, а иностранные туристы могут прибывать в Израиль", - сказал глава транспортного ведомства.

Как отметил министр, ожидается, что работа новой авиалинии на первом этапе приведет к снижению цен на авиабилеты на направлении Израиль-Гонконг на 10-15%.

"Реформа "Открытое небо" - одна из наиболее значимых революций в сфере потребительских цен в Израиле за последние 5 лет. Благодаря реформе израильский потребитель приобретает билеты на новые направления по выгодным ценам. Сегодняшнее событие - еще один шаг в этом направлении. CATHAY PACIFIC - один из ведущих авиаперевозчиков на мировом рынке. Авиарейсы в Израиль по аттрактивным ценам, а также достойный уровень обслуживания приведут к увеличению потока туристов в Израиль", -заявил Кац.

Самолет A-350 – один из лучших в авиапарке компании CATHAY PACIFIC, кото рый впервые используется компанией на новой авиалинии. На борту самолёта, приземлившегося в Израиле, 280 пассажиров, большинство из которых туристы из Гонконга и Австралии (австралийцы воспользовались этим рейсом как транзитной линией ввиду выгодной цены).

Отправление первого рейса из Израиля в Гонконг намечено на сегодня на 14:00, сразу же после церемонии, приуроченной к интеграции новой авиакомпании на израильском рынке.

По данным Управления аэропортов Израиля, до мая этого года все авиарейсы на этом маршруте уже заполнены, и спрос продолжает расти.

До сих пор единственным авиаперевозчиком на прямых авиарейсах Израиль-Гонконг являлась компания Эль Аль.
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