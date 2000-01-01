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27.03 21:24   MIGnews.com

США и Британия проигнорируют анти-ядерные переговоры ООН

Соединенные Штаты и почти 40 других стран, включая Великобританию и Францию, не присоединятся к переговорам Организации Объединенных Наций, чтобы договориться о запрете ядерного оружия. Об это заявила посол США в ООН Никки Хейли.

Администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о том, подтвердит ли она своей целью мир без ядерного оружия, как заявил на прошлой неделе Белый дом, имея в виду цель, поставленную предыдущими республиканскими и демократическими президентами и требуемую в соответствии с ключевым договором о контроле над вооружениями.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что Америка "должна усилить свою ядерную мощь "до того момента, когда мир придет в себя". На просьбу Reuters пояснить, он выразил озабоченность в связи с тем, что Соединенные Штаты "утрачивают свои ядерные преимущества".

Америка находится в самом разгаре программы замены своих устаревших межконтинентальных ракет на более новые. Стоимость программы - триллион долларов.
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