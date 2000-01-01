27.03 19:49 MIGnews.com

ФАТХ: Примите десятки тысяч людей для борьбы против Израиля

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В статье, опубликованной палестинским издание Al Quds, официальный представитель ФАТХ Аббас Заки призвал террористическую организацию "принять на работу десятки тысяч активистов ФАТХа для восстания против Израиля".Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас также является членом ФАТХ.По словам Заки, если ФАТХ вербует своих членов и начнет восстание (интифаду) против Израиля, другие террористические организации будут действовать аналогичным образом, и ФАТХ вернется на лидирующие позиции, которые он имел в 1967 году, когда он стал "национальной надеждой арабов", посредством "революционных актов".В своей статье, переведенной MEMRI, Заки писал: "Меч по-прежнему нацелен, и ружье продолжает превосходить оливковые листья". Он также призвал арабских официальных лиц продолжать свои попытки нанести ущерб Израилю в международных судах."Нам нужно проснуться и сделать что-то конкретное, чтобы объединить десятки тысяч активистов ФАТХ в нашем гражданском восстании против поселенцев и сил оккупации", - написал Заки."Число этих активистов сразу удвоится, когда к ним присоединятся другие национальные и исламистские организации вместе с гражданскими лицами нашего великого народа", - продолжил он."Это потому, что нас связывает борьба с Израилем, а не диалог с Израилем, который уже полностью утратил свою эффективность", - говорится в обращении Заки."Действующий комитет правительства и Организации освобождения Палестины должен преследовать Израиль в международных судах, преследовать Израиль за его продолжающиеся преступления и представлять все, что связано с Израилем, как преступную деятельность: поселения, заключенные, разрушение основ палестинской жизни, поджоги, убийства, снос зданий и лишение свободы нашего народа", - отметил он."Мы должны представлять это как преступные действия, чтобы классифицировать Израиль как государство апартеида, как заявила Организация Объединенных Наций в своем докладе о социально-экономическом развитии Азии".Заки также призвал активистов ФАТХа "закрыть дороги, ведущие к городам в Иудее и Самарии, чтобы заставить израильские войска покинуть территорию Палестинской автономии".