27.03 20:53 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Barclays

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с Джеймсом Стейли, главным управляющим директор (CEO) и президентом Barclays - одного из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов.В ходе встречи Джеймс Стейли рассказал премьер-министру Нетаниягу о технологической теплице, созданной им в Израиле с целью развития израильских технологий и их интеграции в систему работы Barclays Global.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил Barclays за работу, проделанную в Израиле, и призвал увеличить масштабы деятельности в нашей стране.На встрече присутствовали генеральный директор представительства Barclays в Израиле Леонард Розен, генеральный директор министерства главы правительства Эли Грунер и председатель Национального совета по экономике профессор Ави Симхон.