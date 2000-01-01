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flickr 27.03 19:21   MIGnews.com

Герцог: "У нас с Нетаниягу нет ясности в вопросе об Иране"

В понедельник, 27 марта, лидер оппозиции Исаак Герцог заявил, что "между ним и премьер-министром Биньямином Нетаниягу нет ясности", когда речь заходит об Иране.

В ходе беседы с главным редактором Jerusalem Post Яаком Кацем на Политической конференции AIPAC в Вашингтоне Герцог подчеркнул, что мировое сообщество должно признать тот факт, что Исламская Республика способна к прорыву в области ядерного оружия через 10 лет в рамках нынешней ядерной сделки с мировыми державами.

Герцог добавил, что он прилагал усилия, чтобы информировать мировых лидеров об опасностях режима в Тегеране и его региональных террористических действиях.

Лидер оппозиции сказал, что двумя основными опасными силами в регионе являются Иран и террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, что указывает на то, что у Израиля есть "редкая возможность" работать с внешними силами для противодействия угрозам.
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