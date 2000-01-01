27.03 18:51 MIGnews.com

Фридман не станет послом США в Израиле до июня

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Назначенный послом США в Израиле президентом США Дональдом Трампом Дэвид Фридман, который был утвержден сенатом в четверг, скорее всего, займет свой пост только в июне."На этой неделе для меня будет большой честью принять присягу на должность посла Дэвида Фридмана", - заявил вице-президент Майк Пенс тысячам делегатов на ежегодной конференции по вопросам политики проамериканского лобби AIPAC в воскресенье вечером, 26 марта."Дэвид - беззастенчивый сторонник укрепления отношений между Израилем и Америкой, и наша дружба будет крепче после того, как он будет приведен к присяге в качестве посла. И я должен сказать вам, я просто не могу дождаться этого", - продолжил Пенс.На данный момент даты прибытия Фридмана в Израиль не установлены, сообщило The Times of Israel в понедельник, 27 марта, посольство США в Тель-Авиве. Согласно израильским источникам, поверенный в делах о банкротстве, поверенный в делах о банкротстве, вряд ли вручит верительные грамоты президенту Реувену Ривлину до июня. До этой церемонии он официально не будет считаться послом Вашингтона в Израиле.Фридман, назначение которого было спорным из-за его прошлой поддержки поселений на территории Иудеи и Самарии и его уничижительные замечания по поводу либеральных американских евреев, было подтверждено в четверг в Сенате 52 голосами "за" и 46 голосами "против", что было самым решительным голосованием в отношении посла в Израиль.Однако израильские лидеры, возглавляемые премьер-министром Биньямином Нетаниягу, тепло приветствовали Фридмана как великого друга Израиля, который улучшит двусторонние отношения. Некоторые американские еврейские группы, такие как Антидиффамационная лига и Конференция президентов, также поздравили Фридмана с его назначением.С другой стороны, другие организации, такие как про-израильское лобби J Street, сетовали на то, что его "крайние взгляды и риторика об израильско-палестинском конфликте находятся твердо вне основного направления американской политики".Сразу после голосования в Сенате посольство США в Израиле обратилось к израильтянам с просьбой принять назначение Фридмана. Департамент протокола министерства иностранных дел в Иерусалиме незамедлительно дал утвердительный ответ.У министерства есть "честь сообщить посольству, что правительство Государства Израиль дало согласие на назначение: г-на Дэвида М. Фридмана Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Государстве Израиль", - говорится в письме, подписанном Генеральным директором Ювалем Ротэмом.Назначенные иностранные послы обычно прибывают в Израиль через некоторое время после того, как было предоставлено их утверждение. Через день или два после их прибытия они вручают копию своей верительной грамоты руководителю отдела протокола министерства иностранных дел. С этого момента они считаются назначенными послами и могут выполнять большинство функций иностранного посла на местах.Тем не менее, некоторые ограничения по-прежнему применяются: назначенные послы обычно просят не встречаться с премьер-министром, президентом или спикером Кнессета до тех пор, пока они не вручат оригинал доверенности президенту на церемонии в Иерусалиме, став полноправным послом в Израиле. Некоторым послам, которые еще не передали свои верительные грамоты, также предлагается не говорить с прессой.Но в случае с американским послом, возможно, было бы нецелесообразно препятствовать его участию в работе со средствами массовой информации или посещать встречи между высокопоставленными делегациями США и израильским руководством.Резиденция президента пока не назначила дату церемонии Фридмана. Иностранным послам предлагается вручать свои верительные грамоты в порядке их прибытия в Израиль. Пока что только один человек - назначенный послом Таиланда - опережает Фридмана.Однако, по слухам, Фридман не собирается прибыть в Израиль в рамках официального визита до Песаха, недельного еврейского праздника, который начинается 10 апреля и в течение которого правительство в Израиле обычно не работает.Но даже если бы он прилетел в Израиль в конце марта или начале апреля, Фридман, вероятно, не смог бы сразу передать Ривлину свои верительные грамоты, потому что резиденция президента проводит такие церемонии только в том случае, если в очереди стоят несколько послов.По словам израильского источника, Фридман, скорее всего, официально не станет послом до июня. Представитель посольства США в Тель-Авиве сообщила в понедельник, что она "не смогла подтвердить планы поездки посла в настоящее время".