27.03 17:51 MIGnews.com

Нетаниягу: "У Израиля нет лучшего друга, чем Америка"

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"У Израиля нет лучшего друга, чем Америка, и у Америки нет большего друга, чем Израиль", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на конференции по вопросам политики AIPAC 2017 в понедельник утром, 27 марта, по видеозвонку.Нетаниягу сказал участникам переговоров, что они должны "гордиться" всем тем, что они сделали для укрепления отношений между двумя странами.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также поблагодарил президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса за их неизменную поддержку Израиля.