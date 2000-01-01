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flickr/Prime Minister of Israel 27.03 17:51   MIGnews.com

Нетаниягу: "У Израиля нет лучшего друга, чем Америка"

"У Израиля нет лучшего друга, чем Америка, и у Америки нет большего друга, чем Израиль", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на конференции по вопросам политики AIPAC 2017 в понедельник утром, 27 марта, по видеозвонку.

Нетаниягу сказал участникам переговоров, что они должны "гордиться" всем тем, что они сделали для укрепления отношений между двумя странами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также поблагодарил президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса за их неизменную поддержку Израиля.
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