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Президент Ирана прибыл в Москву для встреч с Путиным 27.03 18:20   MIGnews.com

Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным

Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Медведевым и Путиным в понедельник, 27 марта. Самолет президент Ирана Хасана Рухани приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает РИА Новости.

В первый день визита Рухани проведет встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. На ней стороны обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике.

Медведев также обсудит с Рухани формирование торгового режима между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Тегераном.

Переговоры Рухани с президентом России Владимиром Путиным пройдут 28 марта. На них планируется обсудить совместные энергетические проекты. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.
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