Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным
Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Медведевым и Путиным в понедельник, 27 марта. Самолет президент Ирана Хасана Рухани приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает РИА Новости.
В первый день визита Рухани проведет встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. На ней стороны обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике.
Медведев также обсудит с Рухани формирование торгового режима между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Тегераном.
Переговоры Рухани с президентом России Владимиром Путиным пройдут 28 марта. На них планируется обсудить совместные энергетические проекты. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.