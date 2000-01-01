27.03 18:20 MIGnews.com

Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным

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Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Медведевым и Путиным в понедельник, 27 марта. Самолет президент Ирана Хасана Рухани приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает РИА Новости.В первый день визита Рухани проведет встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. На ней стороны обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике.Медведев также обсудит с Рухани формирование торгового режима между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Тегераном.Переговоры Рухани с президентом России Владимиром Путиным пройдут 28 марта. На них планируется обсудить совместные энергетические проекты. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.