27.03 17:31 MIGnews.com

Компания Ryanair расширяет свою деятельность в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Со вторника, 28 марта, компания Ryanair начинает выполнять авиарейсы по новому маршруту Пафос (Кипр) - аэропорт имени Бен Гуриона, по доступным ценам. Первый рейс компании из Пафоса ожидается в Израиле завтра в 21:15. В этот же день вылетит рейс в обратном направлении с израильскими пассажирами.Открытие новой авиалинии компании Ryanair выполняется в рамках программы "Открытое небо", инициированной министром транспорта Исраэлем Кацем. "Открытие неба для конкуренции привело к снижению цен на билеты на десятки процентов и к открытию новых авианаправлений по всему миру", - заявил глава транспортного ведомства.Компания Ryanair, крупнейший в мире лоукостер (компания, осуществляющая авиарейсы по низким ценам), задействует на новом маршруте один рейс в день. Полеты будет осуществлять Boeing 738, рассчитанный на 190 посадочных мест. В прошедший зимний авиасезон компания выполняла авиарейсы между Эйлатом и пунктами назначения в Польше и Литве.В следующем зимнем авиасезоне (2017-2018), Ryanair откроет новые авиамаршруты из аэропорта имени Бен-Гуриона в Милан и в три дополнительных пункта назначения в Польше. Напомним, что недавно руководство компании сообщило о своем намерении открыть 15 дополнительных направлений из Израиля."Расширение деятельности компании Ryanair в Израиле - еще один важный шаг, направленный на усиление конкуренции в сфере авиасообщения. Новые авиалинии позволят многим израильтянам путешествовать за границу по аттрактивным ценам. Кроме того, это значительно увеличит число туристов, приезжающих в Израиль", - отметил министр транспорта Исраэль Кац.