27.03 16:55 MIGnews.com

Тереза Мэй обсудит с Шотландией предстоящий Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена использовать визит в Шотландию в понедельник, 27 марта, чтобы изложить, по ее мнению, важные области соглашения с шотландскими властями о том, какую сделку Великобритания должна получить, покидая Европейский Союз."Премьер-министр Великобритании укажет на значимые области, где есть согласие относительно того, что мы хотим обеспечить из процесса по статье 50", - сказал пресс-секретарь премьер-министра журналистам.Она также добавила, что Тереза Мэй намерена изложить, как двигаться вперед вместе, чтобы обеспечить "лучшее предложение" для всего Соединенного Королевства.