27.03 16:11 MIGnews.com

Арабов будут брать в Моссад и ШАБАК

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Состоялось совместное заседание представителей экономической комиссии Кнессета, парламентской комиссий по обороне и безопасности, комиссии по этике и некоторых других. Это заседание было посвящено осуществлению поставленной главой правительства в январе нынешнего года задачи по полнейшей интеграции представителей арабской общины Израиля.Напомним, что 23 января с.г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал в социальной сети Facebook сообщение, в котором говорилось о“лояльных гражданах, которые в своем большинстве хотят интегрироваться в израильское общество…”На заседании прозвучали впечатляющие цифры, свидетельствующие об интеграции арабской общины. Оказалось, что среди фармацевтов, врачей, медбратьев и специалистов многих других престижных и хорошо оплачиваемых профессий представители арабской общины сегодня составляют почти половину кадрового состава. Однако, по словам депутата Кнессета Ахмеда Тиби, это — “менее чем минимальный уровень интеграции”, и Израилю предстоит еще “очень много сделать для того, чтобы хотя бы частично компенсировать свою вину перед арабами Израиля, которые до сих пор не почувствовали себя полноправными хозяевами в своей родной стране”.Среди наиболее интересных начинаний, совместно выдвинутых представителями “Объединенного арабского списка” и партии МЕРЕЦ и одобренных для дальнейшего рассмотрения канцелярией премьер-министра и начальником генштаба, в этом ряду — создание перечня руководящих должностей, которые ранее никогда не занимали члены арабской общины.Речь идет, прежде всего, о “закрытых” ранее для арабских граждан страны должностях руководителей внешней политической разведки Мосад и Общей службы безопасности (ШАБАК).Следует отметить, что представители арабских партий, выдвинувшие эту инициативу, в данном случае проявили неожиданную гибкость и толерантность. И — согласны и на одну из этих должностей, на выбор правительства: или в ШАБАКе или в Мосаде. .Как сообщает телевизионный “канал Кнессета”, выдвижению предложений по “генеральной интеграции” на рассмотрение совместной комиссии Кнессета предшествовали напряженные дискуссии в правительстве. В кабинете в целом созрело понимание неизбежности предоставления арабской общине должного представительства в ранее “закрытых” для них сферах, то есть, как минимум — одной из двух должностей глав спецслужб. Однако единое мнение, какую именно спецслужбу должен возглавить представитель арабской общины — так и не выработали.Впрочем, и сама программа “Генеральной интеграции”, разрабатываемая правительством и Кнессетом, как показывают последние события — под серьезной угрозой. Главная из них — неожиданное противодействие плану интеграции “извне”.Основной проблемой данного плана в Вашингтоне называют то обстоятельство, что в случае его реализации спецслужбы США более не смогут доверять своим израильским коллегам. Кроме того, под удар будут поставлены правительственные каналы обмена информации между двумя странами, так как невозможно будет гарантировать конфиденциальность информации, поступающей из США в Израиль, и есть опасения, что она может попадать в руки нежелательных элементов. С другой стороны — США не смогут более считать данные, получаемые из Израиля, сколь-нибудь достоверными.По сообщению “Брейтбарта”, президент Трамп, первоначально с энтузиазмом поддержавший идею подобной “интеграции”, назвав ее “похвальной попыткой Израиля найти иные пути решения конфликта в рамках одного государства” — заметно охладел к этой идее. После того, как юристы предупредили его о возможных требованиях демократов в Сенате — последовать примеру Израиля и на половину должностей в правительстве назначать мусульман, имеющих американское гражданство либо право на постоянное жительство и работу в США (т.н. виза H-1B).Однако американским несогласием с ключевыми пунктами программы “генеральной интеграции” дело не ограничилось. Не меньшую осторожность, если не сказать сильный испуг и даже панику — проявили Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Марокко и еще несколько ведущих арабских стран региона.Вместе с тем, Россия высказала осторожно-позитивный интерес к данной инициативе, считая ее “в целом положительной”.Она дала понять, что последовательно выступает за полноценное представительство в израильском правительстве всех сил, представляющих арабское население Израиля. Не только ФАТХа и ХАМАСа, но — и “Исламского джихада”, Народного Фронта Освобождения Палестины, умеренных сторонников “Исламского государства” и т.д.Иной подход к интеграции арабской общины Израиля, по мнению Москвы, может привести к опасному расколу в арабском мире, что, разумеется — не в интересах ни одной из стран региона.Выберет ли израильское правительство этот путь в качестве столбовой дороги развития Израиля или предпочтет иной путь — путь создания и укрепления еврейского государства на еврейской земле, это зависит от всех нас, еврейских граждан Израиля.Одно можно сказать точно: Израиль ожидает либо тот, либо другой вариант. Третьего не дано.