27.03 16:01 MIGnews.com

Сиси встретился с главой Всемирного Еврейского Конгресса

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Президент Египта Абдель-Фаттах Аль-Сиси встретился в воскресенье, 26 марта, с руководителем Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером в Каире.Пресс-секретарь президента Алаа Юсеф сказал, что встреча отражает устремленность Египта на общение со всеми частями американского общества по углублению двустороннего понимания текущих проблем, стоящих перед регионом, по данным газеты "Аль-Ахрам".Сиси, как сообщается, подчеркнул те сильные и стратегические связи, которые связывают Египет и Соединенные Штаты, обеспечивая более тесное сотрудничество в предстоящий период на всех уровнях.Лаудер выразил свою признательность за роль Египта в поддержании стабильности и мира на Ближнем Востоке и его усилия по борьбе с терроризмом.Встреча между ними опережает визит Сиси в Вашингтон в следующем месяце, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом.Поездка будет первым государственным визитом Сиси в Соединенные Штаты с момента его избрания на пост президента в 2014 году. Бывший президент США Барак Обама никогда официально не приглашал Сиси.Лаудер подчеркнул на воскресном заседании, что предстоящий визит Сиси в Соединенные Штаты будет способствовать укреплению двусторонних и стратегических отношений в условиях глобальной войны с терроризмом, как сообщает "Аль-Ахрам".Ожидается, что Сиси и Трамп обсудят усилия по возобновлению зашедших в тупик мирных переговоров между Израилем и Палестинской администрацией. Египет был в числе лидеров в усилиях по возобновлению переговоров.Несколько месяцев назад Сиси призвал израильтян и палестинских арабов воспользоваться, по его словам, "реальными возможностями" для мира и приветствовал мирное соглашение его страны с Израилем.В июле прошлого года министр иностранных дел Самех Шурук совершил редкий визит в Израиль, в ходе которого он встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и подчеркнул, что его страна привержена "поддержке справедливого, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования арабо-израильского конфликта".