27.03 15:22 MIGnews.com

Открытое обращение депутата Ксении Светловой к Рази Баркаи

пресс-служба партии "Сионистский лагерь"

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Депутат кнессета от партии Сионистский лагерь Ксения Светлова была приглашена принять участие в программе «Ма боэр» известного радиоведущего Рази Баркаи. Тема, как предварительно было согласовано, - антисемитизм в России и то, что неприемлемые для евреев слова постепенно становятся в России допустимыми. Например, - слово «жид». Но разговор получился несколько иным, - ведущего интересовал не антисемитизм, и не оскорбительные для евреев выражения. Он больше стремился, как оказалось, узнать, как звучат ругательства на русском языке. Что ж, он их узнал, причем в прямом эфире...Вот открытое обращение депутата Светловой к Рази Баркаи, которое было опубликовано на ее странице в социальной сети Фейсбук после эфира.«Здравствуйте, Рази Баркаи, это Ксения. Сегодня утром мы беседовали в вашей программе "Ма боэр". Я решила, что стоит и вам задать пару вопросов. Начну с признания. Когда я была студенткой на кафедре журналистики и Ближнего Востока и только начинала свой путь в качестве журналиста, я хотела быть похожей на вас.Мне всегда нравилась ваша программа и острые вопросы, которые вы задаете. Мне нравилось ваше умение быть одновременно и серьезным, и лёгким. Но я никогда не понимала, почему в ваших и большинстве других израильских теле- и радиопрограмм русскоязычные неизменно говорят о других русскоязычных или о России, почему выходцы из Эфиопии дают интервью только на темы, связанные с их этническим происхождением. То же самое касается и арабов-граждан государства Израиль. И вот я испытала это на себе.Мне позвонили редакторы вашей программы и попросили дать интервью на тему новых инструкций российского МИДа для российских туристов, отправляющихся в Израиль, в которых фигурирует слово "жид". Меня это удивило – ведь я не специалист по России. Я репатриировалась из России 26 лет назад, закончила в Израиле магистратуру по Ближнему Востоку и журналистике, и до того, как стала депутатом кнессета, работала политическим обозревателем-арабистом. Итак, я решила, что раз уж в документе российского МИДа есть слово "жид", мы с вами будем говорить об этом слове и о том, что оно значит для современного российского общества, ведь в рамках своей парламентской работы я также занимаюсь явлением антисемитизма на постсоветском пространстве. Каково же было моё удивление, когда вместо серьезного разговора, вы попросили меня назвать несколько русских ругательств. Вот так запросто, в прямом эфире ведущий журналист страны просит депутата кнессета выругаться матом. Конечно, почему бы и нет? Отчего ж депутату с утра пораньше не материться на радио, если он "русский", верно?! Но пришло бы вам в голову просить депутата Майкла Орена выругаться на его родном языке, английском? Позвонили бы вы депутату Ахмаду Тиби с просьбой выдать в эфире пару смачных фраз на арабском? Даже имя моё было названо неправильно, но что уж, такое происходит очень часто. Я рассказала вам о событиях из моей жизни, в которых я слышала слово "жид", во времена, когда я училась во втором классе московской школы. Но вы продолжали настаивать на том, чтобы говорить о ругательствах. Прощаясь, вы сказали: "О политике сегодня говорить не будем, с вашего позволения". Конечно, запросто. Зачем же со мной говорить о политике или о Ближнем Востоке, о сферах, в которых я являюсь профессионалом, зачем говорить со мной о последствиях политического возвращения России на Ближний Восток. Зачем говорить о поднимающем голову антисемитизме в России с депутатом кнессета, если можно просто поговорить о русском мате? Много ли должно пройти времени, прежде чем во мне и других израильтянах перестанут видеть прежде всего выходцев из какой-то страны. Когда вы уже поймёте, что все мы такие же израильтяне, как вы? Мы родились там, где родились, но это не имеет отношения к тому, кто мы теперь: врачи, офицеры, артисты, общественные деятели, и так далее.На линии был еще один собеседник – Антон Носик. И попрощавшись со мной, вы поинтересовались у Носика, выпил ли он уже с утра стакан водки (это после того, как Антон Носик озвучил ругательства и перевел их на иврит)...Привет прекрасным девяностым годам, со стереотипами о водке и злачных районах Тель-Авива. Рази, надеюсь вы на меня не обидитесь. Ничего личного. Но как представитель общества, члены которого каждый день сталкиваются с подобными ситуациями, могу сказать, что это надоело. Надеюсь, что мой пост повлияет на дискурс в средствах массовой информации и поможет вам, родившимся здесь, перестать воспринимать нас, рожденных и выросших в галуте, в рамках этнических стереотипов. С уважением, депутат кнессета Ксения Светлова".