Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ривлин не помиловал Ольмерта 27.03 14:03   MIGnews.com

Ривлин не помиловал Ольмерта

Президент Израиля Рувен Ривлин отверг просьбу бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта о помиловании. Прошение было подано в январе. В нем адвокаты Ольмерта сообщали, что их клиент “достаточно настрадался”, и что настала пора помиловать бывшего премьера за его вклад в укрепление государства.

Ривлин объяснил свое решение следующим образом: “Его многочисленные заслуги перед государством и его вклад в укрепление Государства Израиль и его безопасности были учтены в суде до вынесения приговора”.

Между тем, 10-й канал израильского ТВ сообщает, что Ольмерт впервые за время отсидки, отказался от встречи реабилитационной службы управления тюрем (ШАБАС).

Дело Ольмерта в ближайшее время должна рассмотреть комиссия по помилованиям, которая может сократить его срок на треть.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:46
В Турции в минаретах заиграло порно  
14:04
ШАБАК арестовал араба, перечислившего 5000 шекелей ISIS
13:44
СМИ: сирийская оппозиция сбила российский вертолет
13:03
Прокуратура Южной Кореи требует арестовать экс-президента
12:59
22 ультра-ортодокса задержаны за сексуальные преступления
12:37
На Манхэттене хотят построить первый U-образный небоскреб
11:52
Попытка теракта у израильской военной базы
11:33
"Яадут а-Тора": Перевыборы? Не проблема!
10:46
Беннет о статье, заказанной Нетаниягу: мне очень неприятно
09:59
Легенда "Зенита" Казаченок скончался на 65-м году жизни
09:40
ЦАХАЛ изъял в Бейт-Лехеме деньги на террор
09:31
SDF взяли штурмом авиабазу Табка
09:16
В Японии из-за схода лавины погибли 6 школьников
09:07
Митинг оппозиции в Москве: более 600 задержанных
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus