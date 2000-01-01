27.03 14:03 MIGnews.com

Ривлин не помиловал Ольмерта

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Президент Израиля Рувен Ривлин отверг просьбу бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта о помиловании. Прошение было подано в январе. В нем адвокаты Ольмерта сообщали, что их клиент “достаточно настрадался”, и что настала пора помиловать бывшего премьера за его вклад в укрепление государства.Ривлин объяснил свое решение следующим образом: “Его многочисленные заслуги перед государством и его вклад в укрепление Государства Израиль и его безопасности были учтены в суде до вынесения приговора”.Между тем, 10-й канал израильского ТВ сообщает, что Ольмерт впервые за время отсидки, отказался от встречи реабилитационной службы управления тюрем (ШАБАС).Дело Ольмерта в ближайшее время должна рассмотреть комиссия по помилованиям, которая может сократить его срок на треть.