27.03 13:03 MIGnews.com

Прокуратура Южной Кореи требует арестовать экс-президента

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Прокуратура Южной Кореи решила добиваться ареста бывшего президента Пак Кын Хе. Ее обвиняют в причастности к коррупционному скандалу."Обвиняемая злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний и ущемлять их права на свободу корпоративного управления", - цитирует заявлении прокуратуры "Би-би-си".Сторона обвинения также отмечает что Пак Кын Хе допустила утечку "важной конфиденциальной информации о государственных делах"."Это вызывает серьезные вопросы", - отмечается в документе.Прокуроры подчеркивают, что собрали большое количество доказательств, но обвиняемая отрицает большинства обвинений. Они утверждают, что есть риск уничтожения улик в будущем.Из документа неясно, направили ли прокуроры запрос на выдачу ордера на арест бывшего президента в суд центрального района Сеула. Представители суда также пока не давали комментариев. Японское агентство Киодо при этом сообщает, что запрос на арест Пак Кын Хе направлен в суд.