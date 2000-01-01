"Яадут а-Тора": Перевыборы? Не проблема!

Хотя депутаты религиозной партии "Яадут а-Тора" выступают против проведения досрочных парламентских выборов, они не особо переживают на счет того, что премьер-министр угрожает распустить правительство и объявить перевыборы.
Об этом в понедельник, 27 марта, заявил член политсилы Моше Гафни.
"У нас нет никаких проблем с перевыборами. Нам это даже может пойти впрок", - заявил он на заседании возглавляемой им финансовой комиссии Кнессета.
Стоит отметить, что днем ранее он предложил свой вариант решения политического кризиса в правительстве, из-за реформы системы общественного телерадиовещания – сохранить старую вещательную компанию IBA, добавив в ее штата определенное количество сотрудников новой компании "Кан".