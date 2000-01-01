27.03 10:46 MIGnews.com

Беннет о статье, заказанной Нетаниягу: мне очень неприятно

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Министр образования Израиля и лидер фракции “Еврейский Дом” отреагировал на публикации в израильской прессе в связи с расследованием так называемого “дела 2000”.Накануне выборов 2015 года Нетаниягу сказал Нони Мозесу, издателю Едиот Ахранот и владельцу ynet, что партия Еврейский Дом угрожает статусу Ликуда, и поэтому следует, чтобы она не выросла за рамки маленькой фракции в результате выборов. Мозес понял эту просьбу и обещал “заняться” Беннетом.7 декабря 2014 года в ynet была опубликована критическая статья о деятельности Беннетт на посту министра экономики. Авторы статьи указывали на то, что вместо обещанных лидером Еврейского Дома 700 детских садов открыты лишь 39. Статья называлась “Обещания одни, а дела - другие”.До этого, ynet не публиковал критических статей о Беннете.Беннет заявил: “Очень неприятно осознать, что премьер-министр обращается к издателю с просьбой опубликовать серию статей против Еврейского Дома. Круг замкнулся - в момент публикации я не понял, что происходит”.