Сирийские угрозы атаковать Хайфу СКАДами - блеф

Известный специалист по “Хизбалле” и “Оси Сопротивления”, аналитик Института Политики Ближнего Востока в Вашингтоне Филипп Смит дал интервью газете Jerusalem Post.
Смит комментировал угрозы, высказанные в публикации ливанской газеты Al-Diyar в отношении Израиля. Статья утверждает, что Сирия ответит на любую новую авиационную атаку ВВС Израиля на своей территории ударом баллистических ракет СКАД. Ракетные удары будут нанесены по объектам израильской инфраструктуры. Соответствующее предупреждение было якобы передано Израилю через Россию.
Смит сказал: “Сирия пытается проецировать имидж региональной державы, которая все еще в состоянии нанести ответный удар по одному из самых сильных игроков регионе. Все это работает только на риторическом уровне”.
Al-Diyar пишет: “Возникла новая ситуация, и об этом было передано сообщению Израилю при посредничестве российского руководства. Терпение президента Башара Асада и сирийского руководства иссякло. Несмотря на то, что война продолжается уже шесть лет, Сирия знает очень хорошо, как защититься”.
Al-Diyar утверждает, что Сирия “подготовила четыре СКАДа, с боеголовкой по полтонны каждый, из своего арсенала в 800 СКАДов, и выпустит их по Израилю без всякого предварительного предупреждения - точно также, как Израиль осуществляет свои авиационные рейды без всяких заявлений”.
Al-Diyar пишет, что в ответ на любой удар по сирийским военным объектам будет нанесен удар по базам ЦАХАЛа. В случае удара по объектам гражданской инфраструктуры будут нанесены удары по порту Хайфы и по нефтехимическому заводу в Хайфе.
Смит также указывает на то, что Сирия фокусируется на СКАДах с тем, чтобы отвлечь внимание от куда более современных и точных ракет, передаваемых “Хизбалле”: “СКАДы - старая технология, которая не в состоянии конкурировать с израильской ПРО Arrow”.
Смит подчеркнул: “Главное беспокойство вызывает тот факт, что режим Асада наращивает передачу современных вооружений “Хизбалле”, даже во время текущего конфликта. Сирия может передать “Хизбалле” ракеты повышенного радиуса действия, и “Хизбалла” может ими воспользоваться в тот момент, когда сочтет нужным”.
Следует отметить, что в сирийских угрозах нет ничего нового. Они прозвучали еще до начала кампании ВВС ЦАХАЛа по уничтожению караванов с ракетами для “Хизбаллы” - в момент кризиса после химических атак в Восточной Гуте в сентябре 2013 года. Тогда сирийский военный источник заявил в интервью ливанскому порталу Al-Hadath News: "Сирия готова к войне и к отражению агрессии. Израиль – под прицелом наших ракет, и он будет немедленно атакован в случае американской агрессии против Сирии".
По словам источника, в течение первых трех часов войны по израильским целям будет выпущено 1000 ракет, он сказал: "Сирийские ракеты могут разрушить аэропорты, полицейские станции, порты и нефтехимические склады в Израиле. Наши ракеты никогда не падают далеко от цели. Израильская разведка считает, что Сирия готова к войне, что ее ракеты нацелены на Израиль, и в ее распоряжении – арсенал в 200 тысяч ракет".